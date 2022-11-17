ЗСУ знищили штаб ворожого підрозділу, склади з боєприпасами й ЗРК С-300 на Запоріжжі

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

«Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів», — йдеться в повідомленні.

У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.