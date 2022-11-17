Україна повідомила США й партнерів про перехоплення російської ракети біля місця вибуху в Польщі

Українські військові повідомили США і союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару по Польщі за допомогою засобів протиповітряної оборони.

Про це в коментарі CNN повідомив анонімний американський посадовець, повідомляє «Європейська правда».

Невідомо, чи йдеться про ту ж ракету, яка впала на територію Польщі, але, як зазначив співрозмовник CNN, ця інформація була використана для оцінки Вашингтоном обставин вибуху на польській території.

Представник Пентагону в коментарі CNN послався на президента США Джо Байдена, який у вівторок увечері назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку Росії.