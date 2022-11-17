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У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17

У Нідерландах 17 листопада оголосять вирок щодо загибелі рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній», який у липні 2014 року збила у небі над Донбасом російська ракета.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Засідання має початися о 14:00. Рішення оголосять щодо усіх звинувачуваних у справі — Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За словами одного з адвокатів родичів загиблих пасажирів, жоден з них не з’явиться у суді. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

17 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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