У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17

У Нідерландах 17 листопада оголосять вирок щодо загибелі рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній», який у липні 2014 року збила у небі над Донбасом російська ракета.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Засідання має початися о 14:00. Рішення оголосять щодо усіх звинувачуваних у справі — Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За словами одного з адвокатів родичів загиблих пасажирів, жоден з них не з’явиться у суді. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.