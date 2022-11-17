США — Россия разрабатывает биологическое оружие

Россия имеет программу наступательного биологического оружия, заявил в докладе конгрессу министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По его словам, деятельность в нарушение конвенции 1975 года о запрете на разработку, производство и накопление бактериологического (токсинного) оружия, помимо РФ ведут и другие страны-противники, к которым Вашингтон относит Китай, Иран и КНДР.

После пандемии COVID-19 в мире существенно вырос интерес к биотехнологиям, а также средствам обеспечения биологической безопасности, заявил Майоркас.

«Тот факт, что такие технологии являются технологиями двойного назначения, усложняет разграничение гражданских медицинских исследований и разработку биологического оружия, а также повышает риски непреднамеренной утечки опасных биоматериалов», — заявил чиновник.

Россия также была уличена в использовании химического оружия, в том числе за пределами своей территории, напомнил он: в 2018 году ядом семейства «Новичок» в Лондоне был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а спустя два года аналогичное вещество использовалось для покушения на оппозиционера Алексея Навального.

Помимо России, химические агенты за рубежом использовала КНДР, напомнил Майоркас. По его словам, власти США внимательно следят за подобной деятельностью и не исключают, что со временем «эти тренды могут проявиться как нарастающая угроза» для территории самих Штатов.

Россия также сохраняет в США сеть агентов разведки, внедренных под прикрытием дипломатических структур, говорится в докладе Майоркаса. Они, как полагают в Вашингтоне, вовлечены в деятельность по краже чувствительных научных, правительственных и экономических данных, а также в незаконное приобретение подсанкционных технологий, в том числе для ВПК и авиации.

Россия также представляет «существенную угрозу» в сфере кибербезопасности, которая нарастает на фоне международного давления на Москву после вторжения в Украину, отмечается в докладе. «Россия в прошлом нацеливалась на критическую инфраструктуру США и стран-союзников, чтобы продемонстрировать свою способность причинять ущерб во время кризиса. В феврале прошлого года Россия осуществила кибератаку против коммерческих спутников связи, что затронуло граждан и бизнес по всей Европе», — говорится в документе.