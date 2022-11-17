Окупанти мінують інфраструктуру у Каховці й вилучили всі підручники з історії України в Енергодарі

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони України його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

«Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України», — кажу у Генштабі.

За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

А за поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ надано так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь.