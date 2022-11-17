 
«  
  »

Окупанти мінують інфраструктуру у Каховці й вилучили всі підручники з історії України в Енергодарі

російський окупант

У Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінують об’єкти інфраструктури. А в Енергодарі Запорізької області вилучили всі підручники з історії України для подальшого їх знищення

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони України його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

«Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України», — кажу у Генштабі.

 

За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

А за поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ надано так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь.

17 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  