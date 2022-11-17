Генерал Милли: подходящее время для переговоров Украины с Россией, возможно, настало

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что сейчас, может быть, подходящее время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

«Для вас желательно вести переговоры в тот момент, когда вы сильны, а ваш противник слаб», – заявил Милли, выступая на брифинге в Пентагоне.

«Российские вооруженные силы столкнулись с огромными трудностями», – добавил он, указав на большие потери российских танков, боевых машин, истребителей и вертолетов.

Если боевые действия замедлятся, сказал Милли, это может открыть «окно» для переговоров о политическом урегулировании.

«Все что я хочу сказать, что есть такая возможность», – заявил он.

По словам Милли, маловероятно, что любая из сторон быстро одержит военную победу.

По его словам, шансы на то, что Россия, которая сейчас контролирует около 20 процентов территории Украины, захватит все страну, «близки к нулю».

«Вместе с тем выбить русских из Украины военным путем – очень сложная задача. Этого не произойдет в ближайшие пару недель, если российская армия полностью не развалится, что маловероятно», – добавил он.

Милли и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что, как они ожидают, Украина продолжит воевать в течение зимы, а США и их союзники будут и дальше оказывать дополнительную поддержку и поставлять оружие. И именно Украина будет определять планы ведения переговоров.

«Мы неоднократно говорили, что это будут решать украинцы, а не мы. А мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется», – сказал Остин, который также присутствовал на брифинге.

Милли заявил, что он хотел донести это до своего российского коллеги после взрыва в Польше, но не смог связаться с ним.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов сообщил, что его сотрудники пытались дозвониться до начальника российского Генерального штаба генерала Валерия Герасимова, чтобы обсудить этот инцидент, но «безуспешно».

Милли не вдавался в детали этих усилий, но отсутствие связи вызвало озабоченность по поводу кризиса в американо-российских контактах на высоком уровне.

Лидеры США и других стран теперь говорят, что, по их мнению, удар, вероятно, был нанесен украинскими ПВО, чтобы защититься от российского ракетного обстрела, но неопределенность сохранялась несколько часов.

Несколько чиновников Пентагона заявили, что нет ничего необычного в том, что до Герасимова не удалось дозвониться.