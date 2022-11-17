МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Дві українських атомних електростанції – Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС) – постраждали від масованого обстрілу росіян 15 листопада.

Джерело: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі

Пряма мова: «Це був дуже тривожний розвиток подій.

Це свідчить про потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція… ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії».

МАГАТЕ на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через військові дії (масований ворожий обстріл – ред.) втратила повний доступ до електромережі.

Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів.

У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об’єктам.

Електропостачання станції було відновлене більш ніж через 9 годин.

РАЕС через обстріли втратила зв’язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ.

Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений.

Відновити постачання електроенергії РАЕС в українську мережу вдалося о 04:00 16 листопада.