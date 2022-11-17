Деокупація Криму та Донбасу покладе край війні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише повернення окупованих Росією територій дозволить припинити війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Під час розмови з головним редактором Bloomberg News Джоном Міклтуейтом Зеленський наголосив, що простого припинення вогню буде недостатньо, Україні потрібно повернення окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.

«Крим є частиною України. Це не просто держава в державі, це частина нашої країни і частина нашого суверенітету. … Тому справді деокупація Криму та Донбасу покладе край війні», — сказав президент.