Деокупація Криму та Донбасу покладе край війні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише повернення окупованих Росією територій дозволить припинити війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Під час розмови з головним редактором Bloomberg News Джоном Міклтуейтом Зеленський наголосив, що простого припинення вогню буде недостатньо, Україні потрібно повернення окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.
«Крим є частиною України. Це не просто держава в державі, це частина нашої країни і частина нашого суверенітету. … Тому справді деокупація Криму та Донбасу покладе край війні», — сказав президент.
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