Верховна Рада України закликала виключити Росію з G20

Верховна Рада України прийняла постанову в якій закликає партнерів виключити Росію з Великої двадцятки

Про це інформують в телеграмі народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

16 листопада Верховна Рада закликала виключити Росію з G20 та прийняла відповідну постанову №8203.

«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи…. Тобто зробити G19», – пише Железняк.

Підтримали це рішення 310 народних обранців. Серед присутніх 35 – не зробили свій вибір.

«Цілеспрямоване знищення РФ населення України, що має всі ознаки геноциду, а також невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету», – наголосив Железняк.

Повідомляється, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Росію виключили з G8.

«Уже давно пора виганяти її та з G20», – додав Гончаренко.