Ердоган упевнений, що українська «зернова угода» буде продовжена Верховна Рада України закликала виключити Росію з G20 » Системи ППО NASAMS перехопили 100% російських ракет, — Пентагон Системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія спрямувала по території нашої країни Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна. За його словами, надіслані в Україну системи протиповітряної оборони були цілком ефективними для перехоплення російських ракет, «NASAMS мали «100% успішність». Остін додав, що США працюватимуть з Польщею, щоб зібрати більше інформації про вибух. 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.