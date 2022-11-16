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Системи ППО NASAMS перехопили 100% російських ракет, — Пентагон

Системи протиповітряної оборони NASAMS, які США передали Україні, перехопили 100% ракет, які Росія спрямувала по території нашої країни

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

За його словами, надіслані в Україну системи протиповітряної оборони були цілком ефективними для перехоплення російських ракет, «NASAMS мали «100% успішність».

Остін додав, що США працюватимуть з Польщею, щоб зібрати більше інформації про вибух.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

16 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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