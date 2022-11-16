Швеция объявила об увеличении объема военной помощи Украине сразу в четыре раза

Новое правительство Швеции в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью три миллиарда шведских крон (287 млн долларов США) и пакете гуманитарной помощи еще на 720 млн крон (69 млн долларов).

Как передают мировые агентства, министр обороны Швеции Паль Юнсон рассказал, что в новый пакет войдут, в частности, системы ПВО и боеприпасы к ним со складов шведской армии.

«Этот пакет военной помощи больше, чем все восемь предыдущих вместе, — сказал на пресс-конференции премьер-министр Ульф Кристерсон, добавив, что Швеция решила передать Украине оружие «в точности по списку приоритетов» самих украинцев.

Предыдущее социал-демократическое правительство Швеции передало Украине несколько пакетов военной помощи на общую сумму больше миллиарда крон, и в эти пакеты входили, в частности, противотанковые системы, боеприпасы, шлемы и бронежилеты.

После сентябрьских выборов это правительство сменила коалиция правоцентристских и правых партий во главе с лидером партии Умеренных Кристерсоном.

Агентство Рейтер отмечает, что в новом пакете нет шведско-норвежских высокотехнологичных самоходных гаубиц Archer, о которых просила Украина — но министр обороны Юнсон не исключил, что они будут включены в следующие пакеты.