На Львівщині після вибухів частина області без світла

На Львівщині близько 16:00 було чутно декілька вибухів, в результаті яких частина міста опинилась без електропостачання та мобільного зв’язку

Про це у своїх соцмережах пишуть очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Максим Козицький спочатку повідомив, що працює ППО. І попросив: усі залишайтеся в укриттях.

Андрій Садовий додав, що частина міста без електроенергії.

Згодом голова ОВА додав:

«Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває».

Пізніше Максим Козицький уточнив інформацію про ушкодження інфраструктури в області:

«Львів, частина Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів без електроенергії. Масштаби ситуації фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги.

Мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, аби заощадити електроенергію та забезпечити можливість здійснювати дзвінки».

Також уточнив дані про пошкодження і мер Львова Андрій Садовий:

«80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Комунальники вже запускають дизель-генератори. Одну людину поранено внаслідок ракетного обстрілу. Потерпілого оперативно госпіталізували».

Також він додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.