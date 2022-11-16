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Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу

Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі у вівторок, відстежив ракету, яка впала на території країни.

Джерело: військовий представник Альянсу, цитує CNN

Пряма мова: «Інформація з радіолокаційними слідами (ракети – ред.) була надана НАТО і Польщі».

Літаки НАТО проводять регулярне спостереження щодо України з моменту початку російського вторгнення. Літак, який у вівторок пролітав над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.

Представник НАТО не повідомив, хто запустив ракету, яка відстежувалася на території Польщі, і звідки вона була випущена.

Президент Штатів Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Передісторія:

  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
16 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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