Google Ads: различные типы кампаний, поиск в сети и отображение. Где появляется реклама Google?

Положение рекламных объявлений зависит от типа рекламы.

Объявления компании отображаются в поисковой выдаче, т. е. на странице с результатами поисковой системы. Они появляются среди первых результатов и обычно составляют не более четырех или пяти. Когда пользователь осуществляет поиск в интернете, он имеет право знать, является ли контент органическим, т. е. созданным сайтом бесплатно, или же это реклама, в которую менеджер сайта или компания вложили деньги.

По этой причине реклама Google ADS обозначена словом «Ads / Реклама», указывающим на наличие спонсируемого контента. Объявления высшего типа называются медийными, их можно найти на других сайтах или в приложениях, в том числе для мобильных телефонов.

Google Ads: различные типы кампаний, поиск в сети и отображение

Как уже говорилось ранее, есть поисковая и медийная реклама.

Поисковые кампании связаны с тем, что пользователи набирают в строке поиска.

Когда пользователь выполняет поиск в Google, он вводит определенное ключевое слово в строку поиска. После начала поиска он находит среди первых результатов одно или несколько объявлений, содержащих одно и то же ключевое слово. Поэтому это объявление только текстовое, но очень эффективное.

Google Ads дает вам возможность настроить свой сниппет, то есть место, где появляется ваша реклама. Объявление состоит из заголовка и описания.

Заголовок — это самая очевидная часть объявления, он должен быть ограничен по количеству слов и содержать как минимум релевантное ключевое слово и название вашей компании. Описание, по сути, является описанием заголовка. У вас есть возможность написать больше слов. Он подходит для предоставления дополнительной информации о продукте или услуге, о вашей компании и часто содержит призыв к действию, то есть приглашение выполнить определенное действие, нажав на объявление.

Медийная реклама, с другой стороны, представляет собой либо текст, либо мультимедиа, которое может быть статичным изображением или Gif. Менеджер сайта может выбирать, какой из них будет на его сайте. Поэтому такие баннеры часто используются для ремаркетинга. Когда пользователь открывает сайт, он находит рекламу и ссылки из своих предыдущих поисков, например, товары, которые он ранее просматривал на сайте электронной коммерции, но не купил.

Эти рекламные объявления очень эффективны, поскольку показываются конечному пользователю в тот момент, когда он/она наиболее склонны к покупке или просто хотят узнать больше о продукте или услуге.

Google Ads — это ресурс, который нельзя недооценивать для получения трафика на сайт, конверсии пользователей в потенциальных клиентов и конечного заработка.

Проверьте ваши продажи после подачи рекламы Google ADS

Объявления могут располагаться в разных местах страницы, но они всегда четко обозначены как таковые. Расположение объявления важно, поскольку оно влияет на то, как пользователи воспринимают его. Как правило, объявления, расположенные ближе к верхней части страницы или появляющиеся до того, как пользователи увидят органические результаты, имеют больше шансов быть нажатыми. Размещение рекламы в других частях веб-страницы или приложения также может быть эффективным, но важно протестировать различные варианты размещения, чтобы понять, что лучше всего подходит для вашего бренда и вашей целевой аудитории. Пробовали ли вы использовать различные места размещения рекламы на своем сайте или в приложении? Какие результаты вы увидели? Загляните в наш блог, чтобы узнать больше о рекламных и маркетинговых стратегиях.