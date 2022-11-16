Чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим

Резолюцію опублікували на сайті парламенту Чехії.

У голосування брали участь 156 депутатів Чехії. З них 129 проголосували «за». 14 депутатів від опозиційного руху «Свобода та пряма демократія» (СПД) були «проти».

Так, нардепи Чехії засуджують, зокрема, широкомасштабні атаки на мирне населення України. Також у резолюції не визнають результати псевдореферендумів, які РФ проводила на тимчасово окупованих територіях України.

У документі також зазначають, що атаки на Запорізьку АЕС несуть загрозу не лише Україні, а й усьому світові. Ця та інші атаки на критичне енергетичну інфраструктуру України «спричиняють значні обмеження або припинення постачання енергії, води чи тепла, що ставить під загрозу цивільне населення».

Крім того, чеський парламент підтримав ініціативу створення спецтрибуналу для переслідування за злочини агресії. Також він виступив за їхнє розслідування під керівництвом Міжнародного кримінального суду, що дозволить покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла РФ.