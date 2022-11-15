Росіяни 15 листопада випустили по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня

Про це в ефірі Еспресо розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Випущено 100 ракет. На жаль, все збити неможливо, але більшість ракет буде збито. Окупант перевершив свою атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети. 31 жовтня було збито 45 із 55 ракет», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що сьогодні є непогана робота ППО.

«На жаль, така кількість ракет — це величезні виклики. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Є наслідки і для мирних мешканців. Основна кількість ракет вилетіла з стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-60 з півночі Каспійського моря, також зазвичай з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Власне всі ці ракети полетіли по всіх областях нашої держави», — підсумував речник командування.