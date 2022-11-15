Что нужно, чтобы выигрывать на ставках

Многие воспринимают ставки как хобби, но есть и те, кто делает ставки на спортивные события ради получения дохода. Последние ставят не на любимые спортивные клубы, а используя различные тактики. Они никогда не пренебрегают статистикой, всегда анализируют ситуацию и ставят только на ту команду, в которой уверены.

Игроки букмекерской конторы 1Win поделились информацией о том, как они делают выигрышные ставки.

Стратегия и финансовый учет

Как мы сказали выше, чтобы зарабатывать на ставках, нужно придерживаться определенной стратегии — своду правил, которые позволяют минимизировать риски и максимально точно предсказать результат.

В 1Win есть статистика игр команд, что облегчает выстраивание тактики для игроков. Самые популярные стратегии:

Флэт;

Фиксированная прибыль;

Догон;

Метод Мартингейла;

Критерий Келли;

Лесенка и многие другие.

Стратегия выбирается исходя из банка игрока и вида спорта, на который он предпочитает делать ставки.

Какой шанс выиграть у букмекерской конторы

Можно ли зарабатывать на ставках? Да, можно. Сотни тысяч людей ежедневно делают плюсовые ставки. Но многие советуют, что к этому нужно относиться как к развлечению, а не как к работе.

Шанс выигрыша зависит от вашего везения, стратегии, аналитики и опыта. Если вы ставите на первую попавшуюся команду, то, конечно, велик шанс, что вы проиграете все деньги. Но если вы проанализировали ситуацию на поле, состав команд, поведение игроков, то резко возрастает шанс сделать плюсовую ставку.

В букмекерской конторе 1вин есть все, чтобы игрокам было удобно делать ставки на спортивные события: широкая роспись, большой выбор бонусов, трансляции и статистика матчей.

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