Від початку повномасштабної війни в Україні загинула 431 дитина Британська розвідка пояснила, чому окупаційна влада Херсонщини втікла до Генічеська » Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів За даними Організації об’єднаних націй чисельність населення на Землі досягла 8 мільярдів людей Про це повідомляє ООН. За підрахунками організації, чисельність населення Землі сягнула 8 млрд людей. За останні 11 років вона збільшилася на 1 млрд. Найбільше людей живе у Китаї, де мешкає 17,9% населення Землі (1,43 млрд), та в Індії — 17,8% (1,42 млрд). За оцінками ООН, чисельність населення Землі досягне позначки 9 млрд до 2037 року, 10 млрд — до 2058-го. У 1960 році населення Землі воно складало 3 млрд осіб. До 2011 року населення зросло до 7 млрд людей.