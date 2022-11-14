Під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ

Російські військові під час відступу з Херсонщини на лівий берег Дніпра залишили гелікоптери, танки, реактивні системи залпового вогню та артилерію

Про це речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк розповіла в етері національного телемарафону.

«Працюємо над обліком «ленд-лізу». Навіть гелікоптери залишили. Залишили реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки. Щойно зможемо підбити підсумок – обовʼязкового відзвітуємо”, – пообіцяла Гуменюк.

Вона зазначила, що порахувати, скільки російських військових було знищено під час переправи на лівий берег Дніпра, поки що складно.

«Те, що пішло за курсом «русского корабля», треба ще виловити та облікувати. Тому зараз складно якісь підсумки підбивати”, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що пізніше буду названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині. Серед них є захоплені під час боїв та військові, які намагалося втекти, перевдягнувшись у цивільний одяг.

«Автостопом, як то кажуть, намагалися дістатися до своїх», – сказала Гуменюк.