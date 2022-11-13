У Кремлі через виведення окупаційних військ із Херсона поглиблюється розкол

Про це повідомив Інститут вивчення війни

У Росії поглиблюється розкол між провійськовими діячами та Путіним через виведення російських військ із Херсона. Як стверджують військові аналітики, навіть пропутінські пропагандисти (приміром, такі, як Володимир Соловйов) все частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повної відданості досягненню попередньо заявленим цілям в Україні.

Оскільки Путіну необхідно зараз зберегти підтримку, то він – на думку Інституту вивчення війни — ймовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона. Але привабливість російського президента серед крайніх російських націоналістів через останні події в Україні почала зменшуватися.

Аналітики також зауважили, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України в Росію. Зокрема, окупанти зробили заяву про заплановане примусове переміщення до Росії понад 40 000 дітей Херсонської області. При цьому самі окупанти визнають догляд за українськими дітьми неналежним.

Отже, основні висновки Інституту вивчення війни на 12 листопада такі:

Виведення російських військ з Херсона розпалює в Росії ідеологічний розкол, підриваючи довіру до Путіна та його спроможності виконати свої військові обіцянки.

Російські офіційні особи все більше нормалізують публічну і, ймовірно, незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії.

Російське військове керівництво намагається, однак не може інтегрувати спеціальні військові формування у більш згуртовані бойові сили в Україні.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового.

Українські війська продовжують звільняти населені пункти на правому (західному) березі Дніпра в Херсонській області.

Загарбники продовжували наступальні операції у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Російські чиновники можуть намагатися уникнути виплат військовослужбовцям обіцяного грошового забезпечення.

Російські війська та окупаційні чиновники продовжують наражати на небезпеку мешканців та застосовувати до них заходи примусу.