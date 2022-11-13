У Херсоні запровадили комендантську годину та обмежили в’їзд-виїзд

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про заборону на пересування з Херсону та до нього, а також розказав про запровадження комендантської години в місті з 17 вечора 12 листопада до 8 ранку 13 листопада
Інформацію Янушевич опублікував на своєму каналі в телеграм.
У місті Херсон від 12 листопада запроваджується комендантська година, що триватиме з 17 години вечора до 8 ранку.
Також очільник обласної адміністрації оголосив про заборону на рух до міста та з нього, допоки не завершиться робота з розмінування міста.
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