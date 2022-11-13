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У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ

Через російських військовослужбовців, якими переповнені місцеві лікарні, білоруси не можуть отримати медичних послуг

Про це повідомив Генштаб ЗСУ

У Брестській області Республіки Білорусь, особливо в тих районах, де дислокуються підрозділи збройних сил РФ, суттєво зростає напруга між місцевими мешканцями та російськими військовими. Одна з причин –максимальна зайнятість місцевих лікарень лікуванням російських військовослужбовців, які через незадовільні умови утримання в наметових містах масово хворіють. Відтак білоруські медики змушені відмовляти у послугах своїм громадянам, які теж потребують лікування.

13 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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