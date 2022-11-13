Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів США знімають із консервації танки M1A1 Abrams для передачі в іншу країну » У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ Через російських військовослужбовців, якими переповнені місцеві лікарні, білоруси не можуть отримати медичних послуг Про це повідомив Генштаб ЗСУ У Брестській області Республіки Білорусь, особливо в тих районах, де дислокуються підрозділи збройних сил РФ, суттєво зростає напруга між місцевими мешканцями та російськими військовими. Одна з причин –максимальна зайнятість місцевих лікарень лікуванням російських військовослужбовців, які через незадовільні умови утримання в наметових містах масово хворіють. Відтак білоруські медики змушені відмовляти у послугах своїм громадянам, які теж потребують лікування.