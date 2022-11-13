Триває «бойова робота» зі звільнення Кінбурнської коси — ЗСУ

Про це в ефірі національного телевізійного марафону «Єдині новини» у суботу, 12 листопада 2022 року, заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Питання є, тому що там залишається ворог. До нього у нас залишається багато питань, але у нас є гаряча відповідь на кожне таке питання. І ми продовжуємо їх просувати», — зазначила речниця ОК «Південь».

За її словами, захисники України рухаються до мети «звільнити усю Миколаївську область».