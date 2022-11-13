На Донбасі точаться важкі бої, але хлопці готові йти на Донецьк і далі, — Порошенко

Про це інформує офіційний сайт «Європейської солідарності».

«Заїхали до хлопців у батальйон, який стоїть на дуже відповідальній ділянці східного фронту. Передали їм вантажівки DAF, броньовану машину, — щоб насипали русні, та генератори, буржуйки, спальники, — щоб були усі здорові», — каже Порошенко.

«А вони нам подарували суцільні емоції. Попри те, що на їхньому напрямку зараз точаться дуже важкі бої, вони віджартовуються — не приховують облич, бо кажуть, що росіяни і так вже кожного знають. І готові йти до Донецька і далі», — ділиться враженнями п‘ятий президент України.

«Дуже позитивний день на фронті в колі наших захисників. І багато сміху, — на війні без нього ніяк. Настрій у воїнів суперовий, переможний. Вони своєю внутрішньою силою повернуть всі українські території. Ми в цьому не сумніваємося», — наголошує Порошенко.

«Віримо в ЗСУ і невпинно наближаємо нашу перемогу. Заради таких миттєвостей і варто жити», — вважає Петро Порошенко.