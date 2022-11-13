Молдова на початку кризи, а один із сценаріїв окупації — через ставлеників Кремля

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик.

«Очільник МЗС Молдови заявив: щоб пережити країні зиму потрібен $1 млрд. Якщо Захід допоможе, то Молдова переживе зиму. Влада пропонує системи моніторингу щодо цієї допомоги. Взимку в Молдові можуть бути перебої з електрикою, можливо, РФ в найближчі тижні може перекрити подачу газу», — зазначив Тхорик.

За його словами, це серйозна проблема, бо немає альтернативних джерел.

«Цією кризою можуть скористатися проросійські партії, вивести ще більше людей на протести. Молдова перебуває на початку кризи. Незрозуміло, що буде взимку і які політичні процеси будуть взимку. Скидання нинішньої влади і прихід прокремлівських маріонеток не вигідний ні Румунії, ні Україні. У розслідуванні ЗМІ один із сценаріїв окупації Молдови передбачав цей варіант», — підсумував журналіст.