 
 
  »

Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів

Сенат США

Демократична партія збереже більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада

Про це повідомляє CNN.

За даними американського телеканалу, в Неваді сенаторка Кетрін Кортес Масто перемагає республіканця Адама Лаксальта.

Завдяки цьому, демократи отримають у сенаті 50 місць проти 49 у республіканців та збережуть контроль над верхньою палатою конгресу.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.

У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня.

У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним є голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.

13 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  