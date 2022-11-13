Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів

Про це повідомляє CNN.

За даними американського телеканалу, в Неваді сенаторка Кетрін Кортес Масто перемагає республіканця Адама Лаксальта.

Завдяки цьому, демократи отримають у сенаті 50 місць проти 49 у республіканців та збережуть контроль над верхньою палатою конгресу.

Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.

У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня.

У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним є голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.