Сили оборони України проводять у звільнених населених пунктах Херсонщини стабілізаційні заходи Рів і залізобетонний паркан з колючим дротом: на Волині будують стіну на кордоні з Білоруссю » ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області У п’ятницю, 11 листопада, українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області Про це повідомляє оперативне командування «Південь». За добу, 11 листопада, українська авіація двічі завдала ударів по скупченню техніки росіян в Бериславському і Херсонському районах. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання. Підтверджені втрати окупантів: ліквідовано 25 рашистів, знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки. Сили оборони завдали точного удару по штабу росіян у населеному пункті Червоний Маяк, це селище розташоване на правому березі Дніпра. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки. Демілітаризовано склад ворожих боєприпасів в Каховському районі. 11 листопада в мережі з’явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.