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ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області

ЗСУ

У п’ятницю, 11 листопада, українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

За добу, 11 листопада, українська авіація двічі завдала ударів по скупченню техніки росіян в Бериславському і Херсонському районах. Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання.

Підтверджені втрати окупантів: ліквідовано 25 рашистів, знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки.

Сили оборони завдали точного удару по штабу росіян у населеному пункті Червоний Маяк, це селище розташоване на правому березі Дніпра. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Демілітаризовано склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

  • 11 листопада в мережі з’явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
12 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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