У селі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів

Правоохоронці виявили у погребі одного з деокупованих селищ Бериславського району, решт тіл людей

Про це йдеться на Офісу Генерального прокурора України у facebook.

Попередньо слідчі встановили, що це місцеві жителі, які загинули під час окупації. В них виявили сліди переломів кісток черепа, які доставили на судмедекспертизу.

«Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту»,

Триває досудове розслідування за фактом порушення військовими РФ законів і звичаїв війни.