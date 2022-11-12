Рів і залізобетонний паркан з колючим дротом: на Волині будують стіну на кордоні з Білоруссю

Про це на власному телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає «Еспресо.Захід».

Серед інженерних загороджень Тимошенко назвав рів, насип та залізобетонний паркан з колючим дротом.

«Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях», – йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон не лише в західних регіонах України, але й у тих, які межують з Росією.