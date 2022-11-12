Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра. Під Херсоном, на Херсонщині, на берегах. Хтось відстрілюється, хтось намагається пробитися та потрапити на той берег у будь-який спосіб, хтось перевдягається у цивільних, хтось здаватиметься у полон. Їх ще ловити та ловити. Правий берег Дніпра потрібно від них очистити, це займе деякий час», — зауважив Сазонов.

За його словами, керівництво РФ встигло завчасно вивезти багато російських військових з Херсонщини.

«Частину техніки також вивели, частину росіяни втратили за останні два тижні. Але вони й перекидали на Херсонщину особовий склад. Росіяни виводили штурмовиків та заганяли на їхнє місце мобілізованих», — пояснив Сазонов.