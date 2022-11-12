Демократи здобули важливу перемогу в боротьбі за контроль над сенатом США

Марк Келлі переобрався до сенату США від штату Арізона, завдяки чому Демократичній партії залишилося отримати лише одне місце, аби зберегти контроль над верхньою палатою конгресу США
Про це повідомляє CNN.
На проміжних виборах у штаті Арізона колишній астронавт Марк Келлі здобув перемогу над республіканцем Блейком Мастерсом. Це означає, що Демократичній партії не вистачає лише одного місця, щоб зберегти більшість у сенаті.
Наразі демократи та республіканці отримують у верхній палаті конгресу США по 49 голосів. У палаті представників демократи здобувають 203 місця, республіканці — 211.
Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів.
У штаті Джорджія відбудеться другий тур, його призначено на 6 грудня. Крім того, матимуть значення остаточні підсумки виборів у штаті Невада. Там розрив між демократом Катрін Кортез Масто та республіканцем Адамом Лаксалтом складає лише 800 голосів, результати можуть визначитися найближчим часом.
У разі рівного розподілу місць у сенаті вирішальним стане голос віцепрезидентки Камали Гарріс із Демократичної партії.
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