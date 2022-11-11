Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.
«Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони — окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще», – наголосив президент.
Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, включно з Кримом, для відновлення справедливості.
- Росія вперто не визнає себе агресором, поворюючи один і той самий наратив — про нібито захист людей від «злочинного режиму Зеленського». Так, 10 листопада заступник голови ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив, буцімто «спеціальна військова операція» в Україні насправді є гуманітарною та гуманістичною місією.
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