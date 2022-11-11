Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

«Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони — окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще», – наголосив президент.

Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, включно з Кримом, для відновлення справедливості.