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Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Росією за умови, що вона визнає себе окупантом

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

«Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони — окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще», – наголосив президент.

Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, включно з Кримом, для відновлення справедливості.

  • Росія вперто не визнає себе агресором, поворюючи один і той самий наратив — про нібито захист людей від «злочинного режиму Зеленського». Так, 10 листопада заступник голови ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив, буцімто «спеціальна військова операція» в Україні насправді є гуманітарною та гуманістичною місією.
11 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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