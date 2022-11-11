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За добу в Україні ліквідували 710 російських військових та знищили гелікоптер, — Генштаб

Втрати окупантів

За час повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 79 тис. солдатів, 2814 танків, 5696 бойових бронемашин і 261 гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2814 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.
  • артилерійських систем – 1817 (+12) од.
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+0) од.

«Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку», — ідться в повідомлені.

11 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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