В соцсетях появилось фото украинского флага перед администрацией Херсонской области

Перед зданием Херсонской областной администрации появился флаг Украины. Об этом свидетельствует снимок, который опубликовал

херсонский журналист Константин Рыженко. Из его сообщения следует, что флаг предположительно вывесили представители местного партизанского движения.

На фото видно, что флагшток над самим зданием остается пустым. Российский флаг исчез со здания еще неделю назад.

В своем телеграм-канале Рыженко также пишет

, что известно об обстановке в Херсоне, о сдаче которого два дня назад объявила российская армия. По его информации, сейчас в городе нет света, воды и тепла, но есть газ. Жителям приходится ходить за водой к реке. Кроме того, в городе мало хлеба и проблемы со связью.