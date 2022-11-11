Упродовж 10 днів очікується відправлення Росією партії мобілізованих зі Смоленська на війну з Україною, — Генштаб

У Генштабі заявили, що очікують упродовж десять днів відправлення на війну з Україною партії російських мобілізованих зі Смоленська

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку», — пише пресслужба.

Повідомляється, що рашистів відправляють на позиції без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї, проте командування обіцяє видати все необідне безпосередньо в районі бойових дій.

Також триває підготовка російських мобілізованих у військових навчальних закладах.

«За наявною інформацією, очікується виряджання чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації», — роз’яснили в Генштабі.

Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.

У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення «часткової мобілізації» в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.

Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.