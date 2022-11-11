У Києві російську мову виключили з програми державних шкіл

Проєкт рішення передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення підтримали 94 депутатів Київської міської ради, повідомляють на сайті установи.

«В умовах війни з Російською Федерацією недоцільне та неправильне проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», – кажуть депутати.

Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що росіяни неодноразово заявляли, що «Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова».

«У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора.

Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки», – сказав Васильчук.