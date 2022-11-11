У Києві діятимуть відключення світла за графіком, а в кількох областях запровадили екстрені

Сьогодні вночі ворог знову ударив по енергетичній інфраструктурі України, через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі ускладнилась

Про це повідомив гендиректор служби Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що з 12:00 в Києві знову діятимуть відключення за графіками.

«Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу», — наголосив Коваленко.

Раніше пресслужба Укренерго повідомляла про застосування екстрених аварійних відключень у Києві та чотирьох областях.

«Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

«Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», — раніше наголосив у фейсбуці гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

У КМДА також підтвердили, що за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві застосовуються екстрені відключення світла.

Як відомо, у п’ятницю, 11 листопада, на всій території України запровадили планові відімкнення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.