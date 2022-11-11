Прогноз погоди на вихідні 12–13 листопада: ловіть максимум листопадового комфорту!

Ми не звикли чекати від листопада погодних подарунків – такий вже цей місяць. Але цього разу Sinoptik.ua обіцяє, що погода на вихідних приємно здивує проблисками сонця, вельми комфортною температурою та відсутністю опадів. Не проґавте чудову можливість прогулятися на свіжому повітрі або закінчити всі справи на городі та в саду!

Погода в суботу 12 листопада

У всіх західних, південних та центральних областях України встановиться температурна єдність — термометри тут покажуть +10…+12 °С. У Чернігівській та Сумській областях очікується до +9 °С. Найпрохолодніше буде на сході країни — максимум до +8 °С.

Гумові чоботи та парасольки в суботу не знадобляться. У Львівській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях буде похмуро, але без опадів, у решті регіонів — мінлива хмарність.

Погода в неділю 13 листопада

У неділю на півдні, сході та в центрі України повітря прогріється до +12…+13 °С, у північних регіонах — до +10…+11 °С. На Луганщині, у Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях очікується до +9 °С, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях – до +7 °С.

Хмари в неділю розійдуться майже над усією Україною, лише в Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській, Волинській, Рівненській областях буде похмуро, але й там обійдеться без опадів.

Погода в понеділок 14 листопада

Найприємнішою погода на початку тижня буде на Одещині, де очікується до +12 °С. На сході країни, у Львівській, Чернігівській та Полтавській областях небо буде ясним, а стовпчики термометрів покажуть від +5 до +9 °С. На Волині, у Житомирській та Івано-Франківській областях небо затягне хмарами, але опадів також не передбачається, тож новий робочий тиждень українці розпочнуть із погодним комфортом.

Народні прикмети та вірування

У день Зиновія, 12 листопада, слов’яни на світанку розвішували годівниці для синиць. Вважалося, що якщо ця пташка загляне на подвір’я, багатство і щастя сприятимуть родині цілий рік. Якщо цього дня падав сніг, готувалися до суворої довгої зими. Якщо пташки сідали на підвіконня, незабаром чекали на морози.

Сонячна погода 13 листопада віщувала похолодання найближчим часом, а мряка — затяжну негоду. А ось гучне цвірінькання горобців давало надію на те, що зима ще не скоро вступить у свої права.