Чому іранські дрони не допоможуть Росії виграти війну, пояснюють експерти RAND

У четвер щоденник Guardian розповів про те, що українським розвідникам, схоже, вдалося довести, що Іран постачив росіянам свої дрони і після початку широкомасштабної російської агресії в Україні наприкінці лютого цього року. Українські військові дозволили британським журналістам самим переконатися у тому, що Іран говорить неправду, коли стверджує, що постачав дрони Росії лише до війни.

Як пишуть журналісти, їх запросили до великої кімнати «десь у Києві», де показали збиті в Україні іранські дрони, які українська військова розвідка розібрала на частини.

«На гвинті іранського безпілотника-розвідника Mohajer-6 зазначено дату виробництва –лютий цього року. Оскільки гвинт є лише одним із багатьох компонентів, необхідних для створення безпілотника, лютнева дата вказує на те, що безпілотник мав би бути поставлений – якщо не виготовлений – після вторгнення», – кажуть британські журналісти, посилаючись на представника військової розвідки України.

Як зауважують журналісти, безпілотник Mohajer-6 не має зовнішнього маркування, яке б вказувало на те, що він виготовлений в Ірані, але компоненти всередині безпілотника, які вони бачили, мали маркування на фарсі.

За словами українського розвідника, Іран намагається копіювати деталі, які виготовляють західні компанії, наприклад німецькі мотори. А деякі деталі наводять українських військових на думку, що в їхній розробці брали участь і самі росіяни, бо в Ірану могло не вистачити зв’язків зі світом через санкції.

Те, що Росія сподівається змінити хід війни за допомогою іранських дронів, на думку дослідників корпорації RAND, свідчить лише про те, що російська стратегія війни проти України провалилася. Невдачі військових змушують росіян сподіватися на «чудо-зброю», але сподівання їхні марні, кажуть дослідники.

Використання іранських дронів не змусить українців здатися і не принесе перемогу росіянам, пишуть у статті для спеціалізованого видання Defense One Рафаель Коен, який є директором програми стратегії та доктрини у Проекті з повітряних сил та Джан Джентіле, який є заступником директора відділу військових досліджень RAND.

Вони нагадують, що у роки Другої світової війни Німеччина, яка програвала, у відчаї сподівалася на Wunderwaffen, які мали переломити хід війни, і невипадково цією «диво-зброєю» були першиі крилаті і балістичні ракети, які були, здебільшого «зброєю терору».

«Починаючи з середини червня 1944 року, Німеччина випустила шквал з приблизно 6725 крилатих ракет Фау-1 і 1400 балістичних ракет Фау-2, багато з яких були націлені на Лондон, намагаючись зломити бойовий дух Британії. Кампанія призвела до десятків тисяч британських втрат, але зрештою виявилася неефективною. Британія продовжувала битися», – нагадують військові експерти.

Історично бомбардування мирних жителів рідко спрацьовує, кажуть дослідники військової справи. Російські атаки на українську інфраструктуру, безсумнівно, завдадуть страждань цивільному населенню, якому з приходом холодів доводиться справлятися з відключенням електроенергії та опалення, але іранські безпілотники ані знищать бажання українців воювати, ані завадять поразці Росії. Навпаки, такі бомбардування викликають обурення населення та зміцнюють позиції проти поступок, про що свідчать і результати останніх опитувань.

Експерти нагадують, що Росія протягом перших шести місяців конфлікту випустила понад 3000 крилатих ракет проти України, але так і не зуміла зламати українців. Навпаки, кажуть дослідники, «сьогодні Україна є, мабуть, більш грізним ворогом». А завдяки військовій допомозі Заходу та трофейній російській техніці ще і краще оснащеним, ніж на початку конфлікту.

Коен та Джантіле вважають, що дронів не вистачає. Вони кажуть, що за оцінками України, Росія хоче придбати в Ірану близько 2400 безпілотників, але невідомо, чи зможе Тегеран виконати замовлення. Крім цього, дрони є досить легкою мішенню для зенітної, чи ракетної зброї, і як кажуть українці, вони збили близько 70 відсотків з понад 300 безпілотників іранського виробництва, які Росія застосувала.

Тож ніяка «диво-зброя» не врятують країну від невдалої стратегії, про це дізналися німці під час Другої світової, цей урок доведеться вивчити і росіянам. І якщо підтримка збережеться, українці, схоже, переможуть, кажуть дослідники з RAND Corporation.