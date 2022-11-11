Блінкен не планує зустрічатися з російським очільником МЗС Лавровим на саміті G20

Про це інформує на брифінгу спікер Держдепу США Нед Прайс.

«Ми вважаємо, що з Російською Федерацією не може бути як завжди. Це не тільки наша віра. Я думаю, що всі ми бачили на Балі під час липневої міністерської зустрічі G20, що Росія опинилася в ізоляції. Ми чули це із заяв ряду міністрів, які представляють більшість. Ми це чули. Очевидно, це чув і міністр закордонних справ Лавров. Той факт, що він не зміг повернутися в другій половині дня, почувши осуд з боку ряду своїх колег за столом, я думаю, говорить про презирство і критику, які він дуже ясно почув і засвоїв», — заявив Прайс.

Представник наголосив, що цього разу Лавров публічно почує щось дуже схоже.

«Країни всього світу продовжують засуджувати війну Росії проти України, що триває. Це виходить далеко за межі країн G7. Ми чули ряд країн регіону, в тому числі країни, які принаймні спочатку прагнули застрахуватися, країни, які останнім часом були набагато прямішими й чіткішими у своїх зауваженнях, закликаючи до припинення цієї агресії, ясно даючи зрозуміти, що це не епоха війни, кордони не можуть і не повинні перекроюватися силою», — додав Прайс.

Крім того, спікер Держдепу США вважає, що саміт G20 надасть ряду можливість висловитися про наслідки інфляції на продовольство, енергоносії та про підрив заснованого на правилах міжнародного порядку.

Нагадаємо, саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.