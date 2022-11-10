Запуск місії NASA до Місяця знову перенесли

Місію NASA на Місяць перенесли через ураган «Ніколь» на узбережжі Флориди..

Про це повідомили на сайті американського космічного агентства.

Запуск місії «Артеміда-1» планували запустити 14 листопада, але перенесли на середу, 16 листопада. Якщо корабель таки злетить в цей день, місія завершиться посадкою в океан 11 грудня.

Є ще одна резервна дата запуску – 19 листопада. Але тоді NASA буде проводити запуск у координації з Космічними силами США.

Наразі через шторм космодром перебуває у стані ураганної небезпеки HURCON III. Тобто персонал має забезпечити безпеку майна та обладнання, а за потреби – направити «виїзну команду», яка залишатиметься в космічному центрі протягом усього шторму.

Загальна мета проєкту NASA «Артеміда» – вперше за пів століття повернути людей на Місяць. Місія полягає в тому, щоб випробувати космічний корабель і всі його системи, щоб переконатися, що вони безпечні для астронавтів.

Нагадаємо, що у NASA переносили політ уже кілька разів.