Армия Левого берега Окупанти припинили «евакуацію» населення Херсона » Українські воїни уразили кілька районів зосередження ворога й 4 позиції засобів ППО Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 9 листопада, завдала по ворогу 6 ударів Про це у ранковому зведенні 10 листопада написав Генштаб ЗСУ. Так, під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 безпілотників «Шахед» та 3 «Орлани». Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів. Авіація ЗСУ протягом 8 листопада завдала по ворогу 18 ударів. Також підтверджено знищення 15 одиниць техніки ворога й поранення та знищення до півтори сотні окупантів на Запоріжжі.