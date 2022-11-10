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Українські воїни уразили кілька районів зосередження ворога й 4 позиції засобів ППО

На фото Збройні сили України

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 9 листопада, завдала по ворогу 6 ударів

Про це у ранковому зведенні 10 листопада написав Генштаб ЗСУ.

Так, під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 безпілотників «Шахед» та 3 «Орлани».

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

  • Авіація ЗСУ протягом 8 листопада завдала по ворогу 18 ударів. Також підтверджено знищення 15 одиниць техніки ворога й поранення та знищення до півтори сотні окупантів на Запоріжжі.
10 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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