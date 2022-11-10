У Харкові демонтували погруддя Пушкіна

Погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на «відповідальне зберігання».

Джерело: Харківська міська рада у Telegram

«Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків’яни після Перемоги України».

Міськрада показала кадри демонтажу погруддя і додала, що цей пам’ятник, а, можливо, й інші, мають бути збережені, але це питання вирішуватимуть мешканці вже у мирний час.