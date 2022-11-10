«Лінія Вагнера» не зупинить ЗСУ — Генштаб Дружина Арестовича розповіла про президентські амбіції чоловіка » Росія та Білорусь можуть використати війська у Волинській та Поліській зонах Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає «Еспресо.Захід«. «На території Республіки Білорусь продовжуються заходи розгортання регіонального угрупування військ так званої союзної держави, яка може діяти у Волинському та Поліському операційних районах», — розповів Громов. За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування республіки Білорусь проводяться заходи із підготовки та прийому російського військового контингенту з-поміж мобілізованих на території Російської Федерації осіб. Крім того, Громов додав, що на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу. 8 листопада стало відомо, що на території Білорусі спільно з Росією продовжують формувати угруповання військ. А 9 листопада, що в прикордонних військах Білорусі створюють підрозділи операторів ударних БПЛА.