Понад 78 тис. російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував втрати ворога за добу: 740 солдатів, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 танки
Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2804 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,
артилерійських систем – 1805 (+3) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують у Генштабі.
За минулу добу, 9 листопада, авіація ЗСУ уразила 2 райони зосередження живої сили військ РФ, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
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