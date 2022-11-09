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Зеленський візьме участь у саміті G20

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Суспільному»

Деталі: За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

Пряма мова: «В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу».

Деталі: При цьому Никифоров уточнив, що Зеленський точно братиме участь у саміті, але найімовірніше це буде онлайн-формат.

9 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости, США, Украина

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