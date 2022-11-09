Спираємось лише на дані розвідки: в Офісі президента прокоментували заяви Шойгу про здачу Херсона

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що РФ залишає Херсон без бою. Адже у місті залишається значна частина російських угруповань.

Про це написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.

“Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви”, – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав “приступати до відведення військ”.