Озброєні працівники СБУ заблокували офіс Укрнафти

Офіс ПАТ «Укрнафта» починаючи з вечора 8 листопада заблокували озброєні працівники СБУ та БЕБ і не допустили співробітників і керівників компанії на робочі місця

Про це повідомили в БЕБ.

Зазначають, що в схемі ухиляння від податків, крім ПАТ «Укрнафта», задіяні ще кілька підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали та чиїм власником є один із найбагатших олігархів України.

За даними слідства, у 2019-2022 роках підприємство приховувало та не відображало в бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. На підставі цього БЕБ стверджує, що ухилення від податків, імовірно, може становити понад 700 млн грн.

«Наразі в офісних приміщеннях та нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки, з метою отримання документальної доказової бази та унеможливлення знищення предмети та документів, які підтверджують ухилення від сплати податків понад 700 млн грн», — ідеться в повідомленні.

Також перевіряють дані щодо можливих порушень, які допомогли збільшити прибуток компанії під час виготовлення пального. Усі виявлені та вилучені документи, речі та предмети, які підтверджують незаконну діяльність підприємства, буде визнано речовими доказами.

Своєю чергою Укрнафта спростовує інформацію про ухилення від сплати податків.

Зазначають, що у 2022 році підприємство в повному обсязі виконало поточні податкові зобов’язання, зокрема перерахувало до бюджетів різних рівнів 18,2 млрд грн.

«Компанія не має заборгованості по сплаті податків, в тому числі по сплаті акцизного збору», — наголошують в Укрнафті.

Також компанія стверджує, що в умовах війни зберегла стабільний видобуток нафти, а показники видобутку сировини за добу вдалося відновити до довоєнного рівня. Зарплату співробітникам підприємство також виплачує вчасно.

Крім того, зазначають, що Укрнафта з першого дня повномасштабного вторгнення надає благодійну допомогу ЗСУ, місцевим органам влади, ТрО та волонтерським організаціям.

«Збереження стабільної роботи підприємства є вкрай важливим для забезпечення населення і держави необхідними ресурсами, зокрема газом та нафтопродуктами», — зазначили в Укрнафті.

Там також нагадали, що «Укрнафта» та «Укртатнафта», що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, — це два різних суб’єкти господарювання. У зв’язку з цим компанія вимагає від СБУ спростувати інформацію.

Раніше про це повідомила Укрнафта на фейсбуці.

«Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця», — ідеться в повідомлені.

Зазначають також, що представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони не надали жодних документів, які стосуються діяльності Товариства в новому форматі. Відсутнє також і рішення суду, яке б дозволяло проведення силових дій на території офісу ПАТ «Укрнафта».

Натомість СБУ повідомила, що здійснює превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України. Також це робиться задля передачі підприємства до держвласності.

Такі свої дії СБУ пояснює тим, що днями Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта». Це сталося після проведення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік», — зазначають в СБУ.

Наразі компанії готують підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).