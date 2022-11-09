Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією

Західні партнери не вмовляють Україну проводити переговори з Російською Федерацією

Про це повідомляє одне з українських ЗМІ.

Їхні джерела, наближені до Адміністрації Президента України, кажуть, що партнери радять Україні просто не діяти так категорично.

«Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що «бажано посилати росіян не так категорично», щоб європейцям було спокійніше жити», — ділиться одне з джерел у чинній владі.

Також джерела видання у дипломатичних колах заперечили факт того, що західні партнери тиснуть на Україну. За їхніми словами, ніхто не закликає сідати за стіл переговорів з РФ.

«Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі», — пояснив один зі співрозмовників, який залучений в міжнародні переговори.

Видання також зазначає, що за його інформацією не відбувається жодних підготовок до переговорів з РФ.