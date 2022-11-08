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Українське військо уразило 17 районів зосередження ворога й 5 пунктів управління

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 7 листопада, завдала по ворогу 24 удари, також ЗСУ збили ворожий літак Су-25, безпілотник «Ланцет-3» та чотири дрони «Орлан-10»

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, під ураження авіації потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

Також за минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БПЛА «Ланцет-3» та чотири дрони «Орлан-10».

Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

8 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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